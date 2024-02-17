Cam parçasıyla 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba güçlükle ikna edildi
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Isparta’da eline aldığı cam parçasıyla 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi.
Olay, gece saatlerinde Isparta’nın merkeze bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde cam parçası ile ve 2 aylık bebeği ile balkona çıkan S.K bebeğine zarar verebileceği iddiası ile yapılan ihbar sonrası emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKNA EDİLMESİ 1 SAAT SÜRDÜ
Polislerin yaklaşık bir saat süren çabası sonrası ikna olan baba S.K, aşağıya indirilerek Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, 2 aylık bebeğin zarar görmediği belirtildi.
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı