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    • Haberler > Gündem > Cam parçasıyla 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba güçlükle ikna edildi

    Cam parçasıyla 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba güçlükle ikna edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Cam parçasıyla 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba güçlükle ikna edildi
    Baba, Bebek, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Isparta’da eline aldığı cam parçasıyla 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi.

    Olay, gece saatlerinde Isparta’nın merkeze bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde cam parçası ile ve 2 aylık bebeği ile balkona çıkan S.K bebeğine zarar verebileceği iddiası ile yapılan ihbar sonrası emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

    İKNA  EDİLMESİ 1 SAAT SÜRDÜ

    Polislerin yaklaşık bir saat süren çabası sonrası ikna olan baba S.K, aşağıya indirilerek Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, 2 aylık bebeğin zarar görmediği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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