Ege Denizi, son dakika bir depremle sallandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir'in ilçelerinde de hissedildi. Depreme ilişkin AFAD'dan ilk veriler geldi. İşte haberin detayları...

Son dakika deprem haberi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 14.28'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 17,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DEN HİSSEDİLDİ

Ayvacık açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki korkutan deprem, Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak kayıtlara geçti.

