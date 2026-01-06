Anadolu Ajansı
Japonya'da deprem! 6.2 ile sallandılar, artçılar sürüyor
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Shimane eyaleti olan şiddetli sarsıntının hemen ardından peş peşe artçılar oldu. İşte bölgedeki son durum...
Japonya 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) edinilen bilgilere göre, merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu olan deprem yerel saatle 10:18’de 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Shimane’nin yanı sıra Tottori, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Deprem sonrasında büyüklükleri 3.2 ile 5.4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerde anormallik tespit edilmediği bildirildi.
