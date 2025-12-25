Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Aomori eyaleti açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saat ile 01.17'de Aomori’nin doğu kıyılarında meydana gelen sarsıntının 40 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilirken, kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre deprem can ve mal kaybına yol açmadı.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde de hissedildiğini açıkladı.

7.5 İLE SARSILMIŞTI

Japonya 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini belirterek hazırlıklı olma uyarısında bulunmuştu.

