Japonya, 2011 Fukuşima felaketinden yaklaşık 15 yıl sonra, dünyanın en büyük nükleer santrali Kashiwazaki-Kariwa’nın yeniden faaliyete geçmesi için gereken son adımı attı.

Niigata Eyalet Meclisi, Vali Hideyo Hanazumi’ye güvenoyu vererek santralin operasyonlarına dönmesinin önünü fiilen açtı. Tokyo’nun 220 kilometre kuzeybatısında yer alan tesis, Fukuşima Daiichi santralini de işleten Tokyo Electric Power Co (TEPCO) tarafından yönetiliyor. Japonya, 2011 depremi ve tsunamisinin ardından 54 reaktörünü kapatmıştı. Hükûmet, o tarihten bu yana ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla işlevsel durumdaki 33 reaktörden 14’ünü yeniden devreye aldı. Karar, halkı ikiye böldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası