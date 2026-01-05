Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul’daki deprem anlayışında paradigmanın değiştiğini belirtti. 2025’te yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin beklenenden daha uzun sürdüğünü ancak şiddetinin düşük olduğunu açıklayan Bektaş, "İstanbul'da yüksek binaların deprem riski (rezonans) daha yüksektir" dedi.

İstanbul’daki deprem riskine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, şehirdeki deprem paradigmasının değiştiğini açıkladı.

Daha önce tek parçalı, tam kilitli ve fay uzunluğuna bağlı M7+ deprem modeli ile öngörülen İstanbul deprem anlayışının, artık fay mekaniği, malzeme bilimi ve ısı akısı temelinde çok parçalı ve kısmen sürünen (creep) zayıf fay modeline dayalı M6+ deprem paradigmasıyla yer değiştirdiğini belirtti.

SÜRE UZADI, ŞİDDETİ DÜŞTÜ

Prof. Dr. Bektaş, 2025’te gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, “Bu deprem kırığı tam rijit (kırılgan) davranış yerine kısmen plastik (creep) davranış gösterdi. Bu nedenle İstanbul depremi beklenenden daha uzun süre yaşadı, fakat şiddeti daha düşük oldu” dedi.

Uzman isim, paylaşımının sonunda, "Sonuç: İstanbul da yüksek binaların deprem riski (rezonans) daha yüksektir" ifadesini kullandı.

