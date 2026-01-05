Yerin derinliklerindeki depremler genellikle katı fiziksel sınırlar dahilinde hareket ediyor. Isı, basınç ve kayaların yumuşaklığı, büyük yeraltı sarsıntılarının çok uzağa yayılmasını engelliyor. Ancak, Kuzey Şili'de meydana gelen güçlü bir deprem tüm bilinenlere meydan okudu.

19 Temmuz 2024'te, Şili'nin kuzeyindeki Calama şehri yakınlarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı binalara hasar verdi ve bölge genelinde elektrik kesintilerine yol açtı.

Bununla birlikte Şili, büyük depremlere yabancı değil. Ülke, 1960 yılında 9,5 büyüklüğünde bir mega bindirme olayıyla kaydedilen en güçlü depremi yaşadı; bu olay Şili'nin merkezini vurdu, büyük bir tsunamiyi tetikledi ve bin ile 6 bin kişinin ölümüne neden oldu. Yıkıcı depremler genellikle bu büyük mega bindirme olaylarıyla ilişkilendirilirken, Calama depremi bu bilindik kalıptan farklıydı.

BU DEPREM NEDEN FARKLIYDI?

Mega bindirmeli depremler genellikle tektonik plakaların çarpıştığı, Dünya yüzeyine nispeten yakın yerlerde meydana geliyor. Buna karşılık, Calama depremi çok daha derinlerde, yer altında meydana geldi. Yüzeyin yaklaşık 125 kilometre altında, dalma hareketi yapan tektonik plakanın içinde bir kırılma yaşandı.

Bu derinliklerde meydana gelen depremler genellikle yüzeyde daha zayıf sarsıntılara neden oluyor. Ancak Calama depremi bu beklentiyi bozdu. Austin'deki Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar, nadir görülen bir yeraltı süreçleri dizisinin depremin şiddetini önemli ölçüde artırdığını keşfetti. Çalışma, Nature Communications dergisinde yayınlandı.

Derin depremlerle igili ezber bozuldu! Sıcaklık, sarsıntıları çok daha tehlikeli hale getiriyor

DERİN DEPREMLERE İLİŞKİN EZBERLERİ BOZDU

UT Jackson Yerbilimleri Okulu'ndan uzman Zhe Jia, "Calama depremi, orta derinlikteki depremlerden normalde beklenenden daha fazla sarsıntıya neden oldu ve oldukça yıkıcı oldu. Amacımız, bu depremlerin nasıl meydana geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek, böylece araştırmamız acil müdahale ve uzun vadeli planlamayı destekleyebilir” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, Calama depremi de dahil olmak üzere orta derinliklerdeki depremlerin, uzun zamandır esas olarak "dehidrasyon kırılganlığı" olarak bilinen bir süreç tarafından tetiklendiğine inanılıyordu. Bu, okyanus tektonik plakasının Dünya'nın iç kısmına doğru daha derinlere batmasıyla meydana geliyor. Sıcaklıklar ve basınçlar yükseldikçe, minerallerde hapsolmuş su serbest kalıyor.

Kaya bu suyu kaybettiğinde daha zayıf ve kırılgan hale geliyor. Çatlaklar oluşabiliyor ve bu da kayanın aniden kırılmasına ve levha içinde bir depreme yol açmasına neden olabiliyor.

Derin depremlerle igili ezber bozuldu! Sıcaklık, sarsıntıları çok daha tehlikeli hale getiriyor

Araştırmacılar, genel olarak bu susuzlaştırma sürecinin sıcaklık yaklaşık 650 santigrat derecenin üzerine çıktığında durduğuna inanıyorlardı.

NADİR GÖRÜLEN BİR SÜREÇ KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

Calama depremi bu varsayımı sorguladı. Araştırma ekibine göre, kırılma beklenen sıcaklık sınırının çok ötesine uzandı. "Termal kaçış" olarak bilinen ikinci bir süreç nedeniyle, yaklaşık 50 kilometre daha derine, çok daha sıcak kayalara doğru ilerledi.

Bu süreçte, ilk kırılmadan kaynaklanan yoğun sürtünme, fayın ön kısmında aşırı ısı üretti. Bu ısı, çevredeki malzemeyi zayıflattı ve kırılmanın ilerlemeye devam etmesine ve yayıldıkça daha da güçlenmesine neden oldu.

Teksas Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nün (UTIG) bir araştırma birimi olan Jia, "Orta derinlikte bir depremin varsayımları alt üst ettiğini, soğuk bir bölgeden gerçekten sıcak bir bölgeye doğru kırıldığını ve çok daha yüksek hızlarda ilerlediğini ilk kez görüyoruz" dedi.

YERALTI DERİNLİKLERİNDEKİ KIRILMALAR

Depremin nasıl geliştiğini ve kırılmanın ne kadar uzağa yayıldığını anlamak için Teksas Üniversitesi ekibi, Şili ve ABD’deki uzmanlarla işbirliği yaptı. Olayın ayrıntılı bir resmini oluşturmak için çeşitli kanıtları bir araya getirdi.

Derin depremlerle igili ezber bozuldu! Sıcaklık, sarsıntıları çok daha tehlikeli hale getiriyor

Araştırmacılar, kırılmanın ne kadar hızlı ve ne kadar uzağa yayıldığını izlemek için Şili'den elde edilen sismik kayıtları incelediler. Ayrıca, yer hareketini ve fay kaymasını ölçmek için Küresel Navigasyon Uydu Sistemi'nden (GNSS) elde edilen verileri kullandılar. Bilgisayar modelleri, depremin meydana geldiği derinliklerdeki sıcaklıkları ve kaya özelliklerini tahmin etmeye yardımcı oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası