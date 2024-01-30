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    • Çanakkale şiddetli fırtınaya teslim! Saatteki hızı 80 kilometreyi, dev dalgalar ise 5 metreyi buldu

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Çanakkale'de şiddetli fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle kordon boyunda, yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çanakkale şiddetli fırtınaya teslim! Saatteki hızı 80 kilometreyi, dev dalgalar ise 5 metreyi buldu
    Fırtına, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün Çanakkale için yayımladığı şiddetli fırtına uyarısı sonrası kentte gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.

    Çanakkale şiddetli fırtınaya teslim! Saatteki hızı 80 kilometreyi, dev dalgalar ise 5 metreyi buldu

    Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle kordon boyunda dev dalgalar oluştu.

    Çanakkale şiddetli fırtınaya teslim! Saatteki hızı 80 kilometreyi, dev dalgalar ise 5 metreyi buldu

    Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan dev dalgalar görenleri korkuttu.

    TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    Çanakkale şiddetli fırtınaya teslim! Saatteki hızı 80 kilometreyi, dev dalgalar ise 5 metreyi buldu

    Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “31.01.2024 Çarşamba (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 31.01.2024 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Fırtına
    Haberler > Gündem > Çanakkale şiddetli fırtınaya teslim! Saatteki hızı 80 kilometreyi, dev dalgalar ise 5 metreyi buldu
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