Çanakkale şiddetli fırtınaya teslim! Saatteki hızı 80 kilometreyi, dev dalgalar ise 5 metreyi buldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Çanakkale'de şiddetli fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle kordon boyunda, yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün Çanakkale için yayımladığı şiddetli fırtına uyarısı sonrası kentte gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.

Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle kordon boyunda dev dalgalar oluştu.

Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan dev dalgalar görenleri korkuttu.

TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “31.01.2024 Çarşamba (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 31.01.2024 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.