Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Canlı yayında elektrik kesildi: Ana haber bültenini karanlıkta sundu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Canlı yayında elektrik kesildi: Ana haber bültenini karanlıkta sundu

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa’da uydu üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalının yayın esnasında elektrikleri kesildi. Spiker ana haber bültenini karanlıkta sundu.

    Şanlıurfa’da televizyon tarihine geçecek bir olay yaşandı. Uydu üzerinden yayın yapan BFZ Türk isimli yerel bir televizyon kanalı, ana haber bültenini elektriksiz izleyicilere aktardı.

    Saat 19.00’daki ana haber bülteni için jeneratör ile çalıştırılan kameraların önüne geçen sunucu Ömer Yılan, telefonun ışığını da kullanarak haberleri sundu. İl genelinde sürekli elektrik sorunu yaşandığını belirten Yılan, isim vermeden Dicle EDAŞ’a tepki gösterdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Canlı yayında elektrik kesildi: Ana haber bültenini karanlıkta sundu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Alper Gezeravcı nereye inecek? Alper Gazeravcı Dünyada nereye iniş yapacak? - GündemAlper Gezeravcı nereye inecek? Alper Gazeravcı Dünyada nereye iniş yapacak?'Boşanma aşaması'nda yine kadın cinayeti - Gündem'Boşanma aşaması'nda yine kadın cinayetiRamazan Hoca'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu başkası sandım - Gündem"Ramazan Hoca"yı öldüren katilin ilk ifadesiHemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti - GündemTren, hayvan yüklü tırı biçtiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajıDestici'den hükümete çağrı! 3 suç için idam istedi - Gündem3 suç için idam istediKiliseye saldırıda yeni detaylar: İşte DEAŞ'lıların 'örgütsel toplantı' yaptıkları ev! - Gündemİşte DEAŞ'lıların 'örgütsel toplantı' yaptıkları evKatlettiği taksicinin kızını arayıp tek cümle kurmuş: Baban kan kaybından ölecek - GündemKatil, öldürdüğü taksicinin kızını arayıp tek cümle kurmuşİsyan ettiren uygulama! İBB'nin ağaç budama çalışmasında mezarlar zarar gördü - GündemİBB'den vatandaşları isyan ettiren çalışmaMHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste - GündemMHP 55 adayını daha açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...