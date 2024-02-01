Uykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da, 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan 2 katlı ev çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Uykuda felaketi yaşayanların Osmaniye'den ziyaret için Şanlıurfa'ya gittikleri öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da, depremde orta hasar alan 2 katlı bir ev çöktü.

Bozova ilçesinde meydana gelen feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

OSMANİYE'DEN MİSAFİRLİĞE GİTMİŞLER

Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna ile birlikte anneleri Cemile Arıkan’ı (56) ziyarete gittikleri öğrenildi.

UYKUDA FELAKETİ YAŞADILAR

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.