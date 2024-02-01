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    • Uykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var

    Şanlıurfa'da, 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan 2 katlı ev çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Uykuda felaketi yaşayanların Osmaniye'den ziyaret için Şanlıurfa'ya gittikleri öğrenildi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Uykuda facia! Şanlıurfa&#039;da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var
    Şanlıurfa, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da, depremde orta hasar alan 2 katlı bir ev çöktü.

     Bozova ilçesinde meydana gelen feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. 

    Uykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var

    OSMANİYE'DEN MİSAFİRLİĞE GİTMİŞLER

    Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna ile birlikte anneleri Cemile Arıkan’ı (56) ziyarete gittikleri öğrenildi. 

    Uykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var

    UYKUDA FELAKETİ YAŞADILAR

    Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Uykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var

    Ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı.

    Uykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkarıldı.

    Uykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞanlıurfaDeprem
    Haberler > Gündem > Uykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var
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