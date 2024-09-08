Cevdet Yılmaz'dan OVP ve erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu hafta açıklanan yeni Orta Vadeli Program (OVP) ve muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. OVP'nin Türkiye'yi arzu ettiğimiz doğrultulara doğru taşıdığını söyleyen Yılmaz, erken seçim için "Ülkemizin kaybedecek vakti yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 743'üncüsü gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak için gittiği Bilecik'te iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen 'Bilecik İş Dünyası Buluşması' isimli programda ilk olarak istek ve talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program ve erken seçim çağrılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Orta Vadeli Programlarının ciddi anlamda çalıştığını, sonuç ürettiğini ve Türkiye'yi arzu ettikleri doğrultulara doğru taşıdığını düşündüklerini söyleyen Yılmaz, Kahramanmaraş depreminin, EYT'nin ve bir takım düzenlemelerin de bütçe üzerinde ciddi bir yüke neden olduğunu vurguladı.

Geçen yıl OVP'yi yaparken Gazze'de yaşanan olayların olmadığının altını çizen Yılmaz, "(Gazze'de yaşanan olayların) Siyasete olan etkileri kadar ekonomik, ticari birçok etkileri oluyor. Sadece bir örnek olarak söylüyorum. Öngöremediğiniz, sizin planınız, programınızın dışında kontrol etme imkânınız olmayan birtakım gelişmeler sizi de etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu etkileri bir tarafa bırakacak olursak biz Orta Vadeli Programımızın ciddi anlamda çalıştığını, sonuç ürettiğini ve Türkiye'yi arzu ettiğimiz doğrultulara doğru taşıdığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"OVP'NİN EN BÜYÜK ŞANSI ERDOĞAN'IN KOYDUĞU İRADEDİR"

Planların siyasi ve toplumsal sahiplenme olmadığı takdirde raflarda kalmaya mahkum olduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğine işaret etti. Yılmaz, "Dünyanın en iyi planını yapın, siyasi sahiplenme ve toplumsal sahiplenme yoksa o planlar etkili bir şekilde uygulanamaz. Orta Vadeli Programımızın en büyük şansı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü iradedir. Başından itibaren ve güncellenmiş haliyle de o Orta Vadeli Programa desteğinin, güveninin tam olduğunu ortaya koyması planımız açısından en kıymetli destektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir siyaset, irade olmasa bir programı uygulayamazsınız. Ama bunun kadar yine önemli olan toplumsal sahiplenmedir. İş dünyamızın çeşitli kesimlerin bu planı desteklemesi, sahiplenmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

DEPREM VE EYT CİDDİ YÜK OLUŞTURDU

Kahramanmaraş depremlerinin ve EYT'nin maliyetine dikkat çeken Yılmaz, "Son 2 yılda 2 trilyon Türk lirası ödenek tahsis ettik biz merkezi yönetim bütçesinde deprem afetinin yaralarını sarmak için. Dolayısıyla bunun bütçemiz üzerinde oluşturduğu bir baskı var. Bütçe açığını geçici olsa da birkaç yıl için olsa yukarı çekiyor. Ciddi anlamda bütçe açığı oluşturuyor kamu için. Diğer taraftan EYT diye isimlendirilen emeklilik düzenlemesi, başka bir takım düzenlemeler bütçemiz üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştur. 4.9'la bu yılı kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Yani EYT'ye rağmen, depreme rağmen, çeşitli artışlara rağmen bütçe açığını kontrol altında tutuyoruz. Bu çok önemli. Bütçe açığı, bütçe düşüklüğü olmadan enflasyonu da düşünemezsiniz. Kamuya da doğru düzgün bir çeki düzen veremezsiniz. Son yirmi yılda AK Parti iktidarlarının en büyük başarılarından biri nedir diye sorarsanız bütçe disiplinidir derim. ifadelerini kullandı.

ENLASYON HIZLA DÜŞÜŞE GEÇECEK

Konuşmasını sürdürürken enflasyonla ilgili detaylara da değinen Cevdet Yılmaz, "İçinden geçtiğimiz bölgesel jeopolitik ortamı da düşündüğünüz zaman büyümeyi bu yıl 4 tahmin etmiştik geçen yılki programımızda. Geldiğimiz noktada 3 buçuk civarında bir büyüme bekliyoruz. Enflasyona o tarihlerde biraz da iddialı bir şekilde girdiğimiz bir süreçti. Yüzde 33'lere kadar düşürmeyi hedeflemiştik. Oradan bir miktar satmamız oldu. Yüzde 41 buçuk diye tahmin ediyoruz bu yılsonunu. Şu an enflasyon biliyorsunuz, 51,9-52'ye yakın bir seviyede. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceksiniz ki, bu kırklı rakamlara düşmüş olacak. Yani bizim yaptığımız tahminleri söylüyorum. Yılsonunda da Merkez Bankamızın tahmin aralığına yakın üst bandın yakın bir seviyede gerçekleşmesini bekliyoruz. O da 41 buçuk olarak programda ifade ettik. Büyüme bu sene 43 buçuk dedik. Gelecek sene 4, sonra 4 buçuk, sonra 5 gibi bir toparlanma süreci öngörüyoruz büyümede. İstihdam tarafında iyiyiz. Gerçekten en mutlu olduğumuz taraflardan biri bu. Bir istikrar programı uygularken, fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken istihdamda ciddi kayıplar yaşamadık. Bu aydan geçen yıla geçen yılın aynı ayıyla bugünkü arasındaki farka baktığımızda 1 milyon 100 bin civarında yeni istihdam üretmişiz. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam" diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM İÇİN KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap veren Yılmaz, Türkiye'nin seçimsiz döneminde reformlar gerçekleştirerek ülkeyi çok daha yüksek bir lige taşımaya kararlı olduklarının da altını çizdi.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli arkadaşlar bu noktanın altını özellikle çizmek isterim. Seçimlerin olduğu dönemlerde ister istemez kısa vadeli öncelikler ön plana çıkıyor. Bütün partiler için söylüyorum. İster istemez daha kısa vadeye yoğunlaşılıyor ve böyle olunca da yapısal reform yapma gücünüz, iradeniz zayıflıyor. Ülkemizin kaybedecek vakti yok. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Dünyamız, bölgemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Kuzeyimiz, güneyimiz her tarafımız hakikaten yangın yeri. Savaşlar, çatışmalar... Bir taraftan küresel ısınma, başka bir takım dinamikler, nüfus dinamikleri ve birçok hadisenin iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde bizim mutlaka ve mutlaka yapısal dönüşümleri gerçekleştirip çok daha güçlü bir şekilde halkımızı, gençliğimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. İşte o fırsat var karşımızda ama fırsatı özel sektörüyle gereksiz polemiklerden uzak bir şekilde değerlendirmek hepimizin sorumluluğu diye ifade etmek isterim."