CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı. Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirecek.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı.

CHP 39. Olağan Kurultayında ikinci gün! Genel başkan seçilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.

SEYİRCİLER SALONA ALINDI

Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı. Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU YAYINLANDI

Kurultay'da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'in video mesajı gösterildi. Ayrıca, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektup, yapay zeka ile hazırlanan videoyla yayınlandı.

Bugüne kadar 22'si olağanüstü 60 kurultay toplayan CHP'nin olağan kurultayının ikinci gününde, Genel Başkan Özgür Özel delegelere hitap etti.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Zoru birlikte göğüsledik. Sendeledik ama hiç geriye dönmedik. Kim demiş sustuk, direnmeyip teslim olduk. İşte teslim olmayanlar, direnenler burada. Merhaba dostlarım.

İki yılda kara kışlardan dar yollardan geçtik. Bize ömür biçenler oldu, dayanamazlar, teslim olacaklar dediler. Bin kere budadılar körpe dallarımızı, yine çiçekteyiz, meyvedeyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri'nden yani Kuva-yi Milliye'den doğmuştur. İlk kurultayımız 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'dir. İlk delegelerimiz Sivas Kongresi'nin kahraman 41 delegesidir. Cumhuriyet Halk Partisi önce kurtuluşu sonra kuruluşu örgütleyen, Türkiye'ye eşit yurttaşlığı, temel insan haklarını getiren, ülkemizi çok partili demokratik sisteme taşıyan yani Türkiye'ye sandığı getiren partidir.

Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da, B planımız da, Z planımız da budur. Onunla mücadelenin meşru yolu sandıkta yarışmaktır. Ekrem İmamoğlu milletin adayıdır."

GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK

Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirecek.

