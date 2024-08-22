Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP seçiminde usulsüzlük krizi! İddia MYK’ya taşınıyor

CHP seçiminde usulsüzlük krizi! İddia MYK’ya taşınıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP seçiminde usulsüzlük krizi! İddia MYK’ya taşınıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Bandırma Gençlik Kolları seçimlerinde usulsüzlük iddiası MYK'da değerlendirilecek. Toplantıda seçimin iptal edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi’nde Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarışmış ve seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Ancak Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma’da olması beraberinde usulsüzlük iddialarını gündeme geldi. Genel Kurul sırasında bu duruma ilişkin bir dilekçe, Divan Başkanı Av. Namık Havutça'ya da sunulmuş ve Havutça, seçimlerin yapılması yönünde karar vererek itiraz sahiplerine daha sonra dava açabileceklerini belirtti.

İPTALİ İÇİN TUTANAK HAZIRLANDI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ve Başkan Yardımcısı Caner Arduç, bugün Bandırma’ya gelerek Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun ile görüştü. Görüşme sonrasında, Çetinkaya'nın Bandırma’da ikamet etmemesi nedeniyle seçimlerin iptali için bir tutanak hazırlandığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları MYK’sı, bu tutanağı değerlendirerek seçimlerin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İranlı uyuşturucu kuryesinin feci sonu! Midesindeki kapsül patladı, o anda can verdi - Gündemİstanbul'a yayacaktı, kapsül midesinde patladıAFAD ve ekipler teyakkuzda! Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye'ye dayandı - GündemBulgaristan'da çıkan yangın Türkiye'ye dayandıİstanbul'da motosikletli saldırganlar dehşet saçtı! Kuyumcu ve telefoncuya kurşun yağdırdılar - Gündemİstanbul'da motosikletli saldırganlar dehşet saçtı!Amasya'da korkunç olay! 1 işçi hayatını kaybetti - GündemAmasya'da korkunç olay! 1 işçi hayatını kaybettiTürkiye'de Batı Nil Virüsü görüldü mü? Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı - GündemTürkiye'de Batı Nil Virüsü görüldü mü?Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor, her an başlayabilir - GündemKuvvetli yağış bekleniyor, her an başlayabilir
Sonraki Haber Yükleniyor...