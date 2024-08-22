CHP seçiminde usulsüzlük krizi! İddia MYK’ya taşınıyor

CHP Bandırma Gençlik Kolları seçimlerinde usulsüzlük iddiası MYK'da değerlendirilecek. Toplantıda seçimin iptal edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

İlk oturumda yumruklar havada uçuşmuştu! CHP'den bir olağanüstü toplantı çağrısı daha

İlk oturumda yumruklar havada uçuşmuştu! CHP'den bir olağanüstü toplantı çağrısı daha

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi’nde Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarışmış ve seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Ancak Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma’da olması beraberinde usulsüzlük iddialarını gündeme geldi. Genel Kurul sırasında bu duruma ilişkin bir dilekçe, Divan Başkanı Av. Namık Havutça'ya da sunulmuş ve Havutça, seçimlerin yapılması yönünde karar vererek itiraz sahiplerine daha sonra dava açabileceklerini belirtti.

İPTALİ İÇİN TUTANAK HAZIRLANDI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ve Başkan Yardımcısı Caner Arduç, bugün Bandırma’ya gelerek Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun ile görüştü. Görüşme sonrasında, Çetinkaya'nın Bandırma’da ikamet etmemesi nedeniyle seçimlerin iptali için bir tutanak hazırlandığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları MYK’sı, bu tutanağı değerlendirerek seçimlerin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek.