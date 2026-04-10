CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede'den 'külfet' mesajlı istifa kararı
Taciz iddiaları sonrası CHP'den ihraç edilen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, partisinin kurumsal yapısını korumak ve hakkındaki suçlamalara karşı yürüttüğü savunma sürecine odaklanmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı.
Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, kararın hemen ardından istifa ettiğini duyurdu.
İhraç kararının kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir basın açıklaması yayımlayan Hasbi Dede, partiden kendi isteğiyle ayrıldığını savundu.
Dede, "Şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına istifa ediyorum" diyerek, hukuki mücadelesini daha sağlıklı yürütmek adına bu kararı aldığını ifade etti.
"KÜLFET OLMAMAK İÇİN BU KARARI ALDIM"
Dede açıklamasında, "İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların, gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına, bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum.
Bu kararı; hem partimin kurumsal kimliğini korumak hem de hakkımdaki asılsız iddialara karşı yürüttüğüm hukuki mücadelenin daha sağlıklı ilerlemesine imkân tanımak için alıyorum.
Bu süreçte desteğini benden esirgemeyen tüm dostlarıma ve hemşehrilerime yürekten teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.