Büyükçekmece Belediye başkanlığı için 7. defa aday olan CHP’li Hasan Akgün AK Partili meclis üyelerine seslendi: "Dönüşümü yapmazsak bize de katil diyecekler. Tepecik ve Türkoba’nın imar planlarını istiyoruz. Burada kentsel dönüşüm acil olmalı. Gelin bu insanların ölümünü durduralım. Kadir (Topbaş) abi zamanında planları yaptık. Her şey hazır. Bu defa karar İBB Meclisinde geçmezse orada kamp kuracağım."

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - CHP’li Hasan Akgün, yerel seçimlerde Büyükçekmece Belediye başkanlığı için 7. defa aday... Seçim maratonunu sürdüren Hasan Akgün ile bir araya geldik.

“Yeni dönemde kentsel dönüşüm bizim megaprojemiz olacak” diyen Akgün şunları söyledi: Önümüzde bir deprem gerçeği var. 22’den fazla uluslararası deprem panellerine katılmış belediye başkanıyım. Melbourne, Los Angeles, Cape Town, Moskova’da. Hocaların hepsi aynı şeyi söyledi. Maraş, Maraş, Maraş bölgesi dediler, yaşananları gördük. Aynı kişiler ne diyor? 2030’a kadar düşük ihtimalle -%30 ihtimal- 2030’dan itibaren de her an İstanbul’u büyük bir deprem vuracak, yeri de belli. Çocuk üzerine oturmuş balon patladı, patlayacak. Bunu görüp ekibimi topladım. Son 10 yılda müthiş bir atağa geçtik. Kendi imkânlarımızla 51 binden fazla konutu yeniledik. 170 binden fazla vatandaşımızın güvenliğini sağladık. Büyük Çekmece Gölü’yle Albatros arasında müthiş bir sıvılaşma var. Bizde kat yüksekliği 1, 2, 3, 4 kat. Buradaki binaları sıvılaşma yutuyor. İnsanlar içinde boğularak ölecek. Aynen Çark Caddesi’nde olduğu gibi. O dönem oraya kurtarmaya gittik. Evler nerede diyorum. Meğer toprak yutmuş hepsini. Sadece Ziraat Bankası yıkılmadı onu da şartlara göre yapmışlardı. Bizde de durum aynı. O yüzden yapılaşmayı ona göre yapıyoruz.

“BU İNSANLAR ÖLECEK”

Tepecik ve Türkoba imar planları Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonlarında uzun süredir bekletiliyor. Ey AK Partili Meclis üyesi arkadaşlarım bu çok ciddi bir konu. İmar planları ivedilikle onaylanmalı. Seçim sonrası onlara bir süre vereceğim, ha onay çıkmadı ne yapacağım? Bölgedeki vatandaşları da yanıma alıp Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kapısında kamp kuracağım. Kaç gün olursa olsun orada yatacağım. Büyükşehir Meclisinde ‘Bunları yapmazsak bu insanlar ölecek. Ben dâhil hepimize katil diyecekler’ dedim. Kadir (Topbaş) abi zamanında bütün planları yapmıştık. Her şey hazır. Gelin bu insanların ölümünü durduralım. Deprem bizim evleri yapmamızı beklemeyecek. 1999 depremi bizi uyardı. İstanbul’daki diğer ilçeler en az bizim kadar dönüşüm yapsaydı, oluşacak kaybın yüzde 60’ını azaltırlardı. Tahminlerimize göre, İstanbul depremiyle 600 bin konut yıkılacak. Bir milyona yakın insan hayatını kaybedecek.