CHP'nin üç eski genel başkanından ortak bildiri! "Bize göre temel çözüm" diyerek Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptılar

Eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili dava sürecinde ortaya çıkan tartışmalara karşı ortak bir bildiri yayınladı. Üç ismin imzasının yer aldığı ortak bildiride, "Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tümolasılıkları reddeden ve Özel'in yanında dimdik duran bir tutum almasıdır." ifadelerine yer verildi.

Eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, şaibeli CHP kurultay davası tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ortak bir bildiri yayınlayan üç isim, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

CHP’nin en köklü kurultaylarından biri olarak gösterilen 38. Olağan Kurultay, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşmişti. Genel başkanlık için yarışan Özgür Özel, 812 oyla Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı galip gelmiş, partinin yeni lideri olmuştu. Ancak kurultay sürecindeki bazı detaylar, ilerleyen günlerde partiyi yargı sürecine sürüklemişti. Kurultay süreci, bazı delegeler tarafından "şaibeli" olarak görülmüştü. Özellikle, "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirmişti.

"KILIÇDAROĞLU" İDDİALARI SES GETİRDİ

30 Haziran'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek kurultay davası öncesi, bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla partinin başına geçirileceği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

ESKİ GENEL BAŞKANLARDAN ORTAK BİLDİRİ

CHP'nin önceki üç genel başkanı Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, yayınladıkları ortak bildiriyle Özgür Özel'e koşulsuz desteklerini duyurdu.

Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur. Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye’de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız.

Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

"KILIÇDAROĞLU, GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA YER ALMALI"

Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır. Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır. Yaşasın Cumhuriyet , Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"

CHP'NİN KURULTAY DAVASI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenmişti. Özgür Özel, 812 oyla genel başkan seçilmiş ve bu sonuçla beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderliği son bulmuştu. Kurultay süreci, bazı delegeler tarafından "şaibeli" olarak görülmüş ve özellikle "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

İddiaların yanı sıra eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, kurultayın iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı davalar açmıştı. 30 Haziran'da görülecek dava duruşmasında özellikle Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın "mutlak butlan" ile yok sayılması ihtimali de konuşuluyor.