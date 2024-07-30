Cinayetten aranan İYİ Parti Malatya eski İl Başkanı Hakan Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi

İYİ Parti'nin Malatya eski İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak verecek kavgasında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu. Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi.

Malatya'da tavuk çiftliğinde 1 kişinin hayatını kaybettiği alacak verecek kavgasının zanlısı İYİ Parti eski İl Başkanı Hakan Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

17 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde meydana gelen olayda, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz ile çiftliği kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İYİ PARTİ ESKİ İL BAŞKANI TESLİM OLDU

Cinayeti işlediği ileri sürülen Hakan Yılmaz ise olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 12 gündür firari durumda olan Hakan Yılmaz'ın polis merkezine giderek, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte teslim olduğu bildirildi.