Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cinayetten aranan İYİ Parti Malatya eski İl Başkanı Hakan Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi

Cinayetten aranan İYİ Parti Malatya eski İl Başkanı Hakan Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Cinayetten aranan İYİ Parti Malatya eski İl Başkanı Hakan Yılmaz&#039;ın polise teslim olduğu iddia edildi

Gündem Haberleri

İYİ Parti'nin Malatya eski İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak verecek kavgasında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu. Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi.

Malatya'da tavuk çiftliğinde 1 kişinin hayatını kaybettiği alacak verecek kavgasının zanlısı İYİ Parti eski İl Başkanı Hakan Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

17 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde meydana gelen olayda, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz ile çiftliği kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetten aranan İYİ Parti Malatya eski İl Başkanı Hakan Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi - 1. Resim

İYİ PARTİ ESKİ İL BAŞKANI TESLİM OLDU

Cinayeti işlediği ileri sürülen Hakan Yılmaz ise olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 12 gündür firari durumda olan Hakan Yılmaz'ın polis merkezine giderek, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte teslim olduğu bildirildi.

Cinayetten aranan İYİ Parti Malatya eski İl Başkanı Hakan Yılmaz'ın polise teslim olduğu iddia edildi - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Venezuela seçimin ardından karıştı! Maduro, Elon Musk'a savaş ilan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da zabıta görevlisinin dikkati sayesinde PKK üyesi kadın yakalandı - GündemPKK üyesini bakın nasıl yakaladı! İşte zabıtanın o hamlesiTiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geliyor - GündemSigaraya bir zam daha geliyorBağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bayıltan şüpheli yakalandı - GündemGereği yapıldı! Trafik magandası yakalandıAntalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı Halil Aksay elektrikli bisikletten düşerek yaralandı - GündemSahipsiz köpek dehşeti! Kendi yaralandı, torunu zor kurtulduMeclis'te Sera Kadıgil'e protesto! Vekiller salonu terk etti, boşluğa konuştu - GündemVekiller salonu terk etti, boşluğa konuştuMalatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - GündemMalatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...