Cübbeli Ahmet hakim karşısına çıktı! Mesleğini ve aylık kazancını açıkladı

8 Aralık 2023 10:03 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:47

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kamuoyunun yakından tanıdığı Cübbeli Ahmet Hoca, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e yönelik söylediği sözler yüzünden hakkında dava acılan ve toplum arasında "Cübbeli" diye tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye mali soruşturma başlatılmıştı.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Davaya giden Cübbeli Ahmet Hoca ‘Ne iş yaptığı’ sorusuna "YouTuber" cevabını verdi. Aylık gelirini de açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube aylık gelirini 55 bin olarak açıkladı. Aynı zamanda Cübbeli Ahmet Hoca, kitap yazarı olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını ifade etti.

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da "medrese eğitimi" olarak yazıldı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Cübbeli" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabb'e karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak, hayatlarına rahmetle ve şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir" sözlerini "din ve devlet düşmanlığı" olarak nitelemişti.