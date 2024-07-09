Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor... Çantasında 4 dosya var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Gazze’de ateşkes başta olmak üzere önemli mesajlar verecek.

YEŞİM ERASLAN ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75’inci yıl anma programı çerçevesinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bugün ABD’ye uçuyor.

Erdoğan, zirvenin ikinci gününde yarın 32 üyeli ittifakın devlet ve hükûmet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

Liderler Zirvesi’nde Erdoğan’ın gündeminde dört önemli konu yer alıyor.

İsrail’in Gazze saldırıları en önemli dosyayı oluşturuyor. Erdoğan, katliamın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için üye ülkelerden daha fazla rol almasını isteyecek. Uzun süredir devam eden ateşkes arayışları da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı,, önceki gün, “Artık ateşkes için ‘anbean’ diyorlar. Yani anbean oradan (Doha’daki ateşkes görüşmeleri) isabetli bir haber gelebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın gündeme getireceği diğer konuların dosya başlıkları ise “Orta Doğu’daki gelişmeler”, “Rusya-Ukrayna savaşı” ve “Karadeniz’in güvenliği”nden oluşuyor.