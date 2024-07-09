Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor... Çantasında 4 dosya var

Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor... Çantasında 4 dosya var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Amerika&#039;ya gidiyor... Çantasında 4 dosya var
Cumhurbaşkanı, Nato, Gazze, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Gazze’de ateşkes başta olmak üzere önemli mesajlar verecek.

YEŞİM ERASLAN ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75’inci yıl anma programı çerçevesinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bugün ABD’ye uçuyor.

Erdoğan, zirvenin ikinci gününde yarın 32 üyeli ittifakın devlet ve hükûmet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.
Liderler Zirvesi’nde Erdoğan’ın gündeminde dört önemli konu yer alıyor.

İsrail’in Gazze saldırıları en önemli dosyayı oluşturuyor. Erdoğan, katliamın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için üye ülkelerden daha fazla rol almasını isteyecek. Uzun süredir devam eden ateşkes arayışları da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı,, önceki gün, “Artık ateşkes için ‘anbean’ diyorlar. Yani anbean oradan (Doha’daki ateşkes görüşmeleri) isabetli bir haber gelebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın gündeme getireceği diğer konuların dosya başlıkları ise “Orta Doğu’daki gelişmeler”, “Rusya-Ukrayna savaşı” ve “Karadeniz’in güvenliği”nden oluşuyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
PKK’ya süratli ve sürekli operasyon! Terör örgütüne nefes aldırılmıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PKK’ya süratli ve sürekli operasyon! Terör örgütüne nefes aldırılmıyor - GündemPKK’ya süratli ve sürekli operasyonKonteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldi - GündemKonteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldiOrta Doğu’nun sıra dışı siyasetçisi Mahmud Ahmedinejad TGRT Haber'de - GündemOrta Doğu’nun sıra dışı ismi Ahmedinejad TGRT Haber'deKız arkadaşıyla gittiği gümüşçüde pompalı tüfekle dehşet saçtı - GündemPompalıyla esnafa dehşeti yaşattı!Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Üç dosyalık rapor Erdoğan'a sunuldu - GündemBaşıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor!Kadıköy'de istek şarkı cinayetinde sanığın cezası belli oldu - Gündemİstek şarkı cinayetinde flaş gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...