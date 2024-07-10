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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da ulaşımı ücretsiz yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hatlardan para alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz&#039;da ulaşımı ücretsiz yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hatlardan para alacak

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz'da birçok toplu ulaşım aracı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz olacak. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesindeki ulaşım hatlarında sadece yüzde 50 indirim yapması tepki çekti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olmasından dolayı milyonlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz oldu.

Belediyeler de kendi iştiraklerini ücretsiz yaparken, İzmir'de alınan karar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da ulaşımı ücretsiz yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hatlardan para alacak - 1. Resim

İZMİR YÜZDE 50 PARA ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da ulaşımı ücretsiz yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hatlardan para alacak - 2. Resim

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA İSTANBUL VE ANKARA'DA ÜCRETSİZ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; 15 Temmuz’da Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da ulaşımı ücretsiz yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hatlardan para alacak - 3. Resim

MARMARAY, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor. Bu noktada Marmaray, metro, metrobüs, tramvay gibi yoğun kullanılan toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da ulaşımı ücretsiz yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hatlardan para alacak - 4. Resim

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