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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan 'FETÖ' görüşmesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkiler kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Kritik temasta FETÖ tehlikesinin de altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayisindeki işbirliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini vurguladı.

FETÖ TEHLİKESİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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