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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği memleketi Rize'de komşularıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıtırken, ailelerle uzun süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi İl Geneli Kentsel ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni için memleketi Rize'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere gittiği memleketi Rize'deki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin 3. gününde baba ocağı Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti - 2. Resim

Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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