Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de dikkat çeken mesaj: 100 yıl sonra da sinsi hesaplar peşindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de dikkat çeken mesaj: 100 yıl sonra da sinsi hesaplar peşindeler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer, Siyasi, Türkiye, Vatandaşlar, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

BAHÇELİ VE ÖZEL DE ORADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de dikkat çeken mesaj: 100 yıl sonrada sinsi hesaplar peşindeler - 1. Resim

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"SİNSİ HESAPLAR PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de dikkat çeken mesaj: 100 yıl sonrada sinsi hesaplar peşindeler - 2. Resim

Erdoğan, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer'in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

30 Ağustos Antalya konseri 2025! Antalya'da konserler saat kaçta başlayacak? Bugün Emre Aydın, Kolpa sahnede!İşçileri 'köle gibi' çalıştırdılar! Volkswagen'e 30 milyon dolarlık ceza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gizli hazineyi fark etmedi, eski eşyalarla birlikte altınlar da gitti - GündemSürpriz yapayım derken serveti çöpe attıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajıDefne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni ortaya çıktı! Sosyeteyi sarsan vefatta yeni detay… - GündemÖlüm nedeni ortaya çıktı!Mezarlar tahrip edildi, ekipler harekete geçti! Altından bambaşka bir gerçek çıktı - GündemAltından bambaşka bir gerçek çıktıDelege seçimlerinde Ankara krizi! Kendisini "Elif" olarak tanıtıp İmamoğlu'na çalışmış - GündemKendisini "Elif" olarak tanıtıp oy istemiş!TBMM'de dikkat çeken görüntüler! Bahçeli ve Davutoğlu sohbet etti - GündemTBMM'de dikkat çeken sohbet
Sonraki Haber Yükleniyor...