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Cumhuriyet'in "İmama okulda ders hazırlığı" yalanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhuriyet&#039;in &quot;İmama okulda ders hazırlığı&quot; yalanlandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhuriyet gazetesinin servis ettiği 'İmama okulda ders hazırlığı' haberi hakkında açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, "Öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet'in

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Cumhuriyet'in

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı

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İddia Sahibi: Cumhuriyet.comİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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