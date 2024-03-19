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Dehşete düşüren kaza kamerada! Küçük çocuk metrelerce savrulup yere düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi'de yola atlayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanarak yere çarptı, dehşete düşüren anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaçan sürücü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sultanbeyli’deki bir cadde üzerinde annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki A. M. Ş.’ye otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırırken, sürücü kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü G.D.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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