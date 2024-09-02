DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi

Geçmişinde PKK propagandasından cezaevinde yatan, terörist cenazesine katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenledikleri etkinlikte yaptığı açıklamalarla Türkiye gündemine oturdu. Daha önce terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmakta cezaevinde yatan Bakırhan, teröristbaşı Öcalan'a selam yolladı.

PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM

Van'da 1 Eylül Dünya Barış Günü adı altında miting düzenleyen DEM Parti bir skandala daha imza attı. Partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Figen Yüksekdağ'a ve Selahattin Demirtaş’a selam olsun" dedi.

Bununla da kalmayan DEM Partili Bakırhan, bebek katilini de unutmadı.

Bakırhan'ın binlerce sivili katleden teröristleri "Abdullah Öcalan ve arkadaşlarına selam olsun." sözleriyle anması olay oldu.

PKK PROPAGANDASINDAN CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Tuncer Bakırhan, 2013 yılında KCK (Öcalan'ın teorize ettiği örgüt) üst yöneticiliği suçuyla Tekirdağ F tipi cezaevinde yattı.

2014 yerel seçimlerinde Siirt belediye başkanı olarak seçilen Bakırhan, 16 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve aynı gün içerisinde tutuklandı.

17 Kasım tarihinde de İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE GİTTİ

2015 yılında Siirt Belediye Başkanı olan Tuncer Bakırhan, 3 Kasım gecesi çıkan çatışmada ölü ele geçirilen teröristin cenazesini beklemek için ertesi gün hastaneye geldi.

Bakırhan, belediye başkanı olarak gidip teröristin cenazesini beklemesi ve bölgede fazla polis olmasından şikayet etmesiyle gündem olmuştu.

FİGEN YÜKSEKDAĞ KOBANİ DAVASI'NDA 30 YIL HAPİS CEZA ALDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım 2016'da Ankara’daki evinde gözaltına alınan ve Diyarbakır'a gönderilen Yüksekdağ, burada çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı gün tutuklandı ve Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası gerekçesiyle 21 Şubat 2017 tarihinde milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ, 9 Mart 2017'de ise siyasi partiler kanununun "terör eyleminden mahkûm olanların siyasi partilere üye olamayacaklarına" dair hükmü gereği parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarından dolayı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu olarak yargılanmaya devam etmektedir. 16 Mayıs 2024'te görülen Kobani Davası'nda Yüksekdağ, 30 yıl hapis cezası çarptırıldı.