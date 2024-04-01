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DEM Parti'den İmamoğlu çıkışı: 'Bu oylar benimdir' demesin sakın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
DEM Parti&#039;den İmamoğlu çıkışı: &#039;Bu oylar benimdir&#039; demesin sakın

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanı seçilmesinin ardından DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." dedi.

Beştaş, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde henüz kesin sonuçların açıklanmadığını ama aşağı yukarı partilerin oy oranlarının belirlendiğini, seçimi kimin kazanıp kimin kaybettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

"ALDIĞI OYLAR ONUN DEĞİL"

Kampanya süresi boyunca kentte sadece 2 aday yarışıyormuş gibi bilinçli şekilde algı oluşturulduğunu, bunun sadece iktidar medyası değil muhalefet medyası tarafından da çok güçlü şekilde yansıtıldığını savunan Beştaş, şöyle devam etti:

"Seçmen buna ilişkin bir karar verdi. Yani sadece DEM seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. DEM seçmeni de bu konuda AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Yani şunu da söyleyeyim; İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi."

"SEÇMENLERİMİZİN NEDEN GİTTİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ"

Beştaş, partisinin İstanbul'da kaybetmediğini savunarak, "Oy oranı ile üçüncü sıra birbiriyle tezat teşkil ediyor diyebilirsiniz ama aslında kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini ve neden buna zorlandığını gayet iyi biliyoruz." dedi.

"İBB'Yİ YAKINDAN DENETLEYECEĞİZ"

Beştaş, "Şunu da unutmayın. Biz seçmenlerimizle birlikte kesinlikle İstanbul belediyesinin çalışmalarını yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. Bu konuda, böyle 'seçimi kaybettik' havasında falan da değiliz. DEM Parti siyaseti kazanmıştır diye düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'daki Nevruz etkinliğine 1 milyon insanın katıldığını, aslında orada kazandıklarını söyleyen Beştaş, şunları kaydetti: "İşte bu nedenle İmamoğlu, 'Bu oylar benimdir.' demesin. Aslında bizim seçmenimiz, onların deyimiyle 'stratejik oy' kullanmakta ne kadar mahir olduğunu, ölçülü davrandığını bir kez daha gösterdi. Böyle bir denklem olmasaydı bizim oyumuz asla bu değildi. Bunu herkes biliyor."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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