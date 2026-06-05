Denetimde skandal ortaya çıktı! Savunması zabıtaları hayrete düşürdü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerinin siyah bantla kapatılarak satışa sunulduğu tespit edildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler mühürlenirken, işletme sahibinin “Bunu yanlış getirmişler” savunması zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü.
- Kuzuculu Mahallesi'nde yapılan denetimlerde ruhsatsız ve mevzuata aykırı ürün satışı yapan işletmeler tespit edildi.
- Mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve biri yabancı uyruklu şahsa ait işletmeler hakkında yasal işlemler yapıldı ve işletmeler mühürlendi.
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerinin bantla kapatıldığı bir işletme sahibi, durumu "Bunu yanlış getirmişler" diyerek açıkladı.
- Başka bir işletmede ele geçirilen ve üzerinde hileli karartma yapılmış, son kullanma tarihi geçmiş patlayıcı maddelerle ilgili de işlem başlatıldı.
- Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Dörtyol ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından Kuzuculu Mahallesi'nde gerçekleştirilen işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
RUHSATSIZ VE MEVZUATA AYKIRI İŞLETMELERE MÜHÜR
Denetimlerde; ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve mevzuata aykırı ürün satışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı. Denetimler sonucunda, biri yabancı uyruklu şahsa ait olmak üzere mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında tutanak düzenlendi ve işletmeler mühürlendi.
PES DEDİRTEN SAVUNMA: BUNU YANLIŞ GETİRMİŞLER
Denetimler esnasında bir işletmede son kullanma tarihi geçen ürünlerin tarih bölümlerinin siyah bantla kapatıldığı tespit edildi. Zabıta ekiplerini hayrete düşüren sistem görüntülenirken işletme sahibinin "Bunu yanlış getirmişler" dediği anlarsa hayrete düşürdü. Zabıta müdürü Ali Avan, "İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi" diyerek işletme sahibine tepki gösterdi.
“BUNU GÖZ GÖRE GÖRE ALMIŞSINIZ!”
Başka bir işletmede ele geçirilen çok sayıda patlayıcı maddeyle ilgili de işlem başlatan Avan, "Ben girişte patlayıcı madde var mı dedim ve sen yok dedin. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar, biz buna müsaade edemeyiz. Bu ürünlerin son kullanım tarihlerinin üzerinden bir yıl geçmiş, hileyle üstü boyanmış. Böyle bir düzenbazlığı ben kabul edemiyorum. Üstünü karartma yapmışlar, ben bunu nasıl kabul edeyim. Bunu yanlış getirmemişler, bunu göz göre göre almışsınız. Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar, alttaki süre daha da eski. 2024'ten 2025'e almışlar ve o tarihte geçmiş, üstünü boyamışlar. Bunu kabul etmeyeceğiz, mühürü vurup kapatıyoruz. İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere bandaj kullanalım, vatandaş siyah karartıdan görmesin ve gelsin alsın" dedi.
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.