Denizin ortasında büyük panik! Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolculu feribot kurtarıldı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında faciadan dönüldü. İçinde 71 yolcunun bulunduğu feribot arızalanınca suda sürüklenmeye başladı. Yolcular, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 71 yolcu bulunan Sea Star Makrı isimli yolcu feribotunun İstanköy-Bodrum seferi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 71 kişi bulunan feribot, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Cruise Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı