Denizli Yeşilköy Ortaokulu 1980-1986 dönemi mezunları yıllar sonra hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Fidan dikimi esnasında CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan'ın ayakkabısının kirlenmemesine özen göstererek galoş giymesi dikkat çekti.

1980-1986 yılları arasında yatılı olarak Yeşilköy Ortaokulu'unda eğitim alanlar, geçen onlarca yılın ardından bu defa okulda değil, doğada bir araya geldi. Yeşilköy Ortaokulu Hatıra Ormanında düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında yalnızca katılanlar değil, farklı şehirlerde yaşayan ve programa katılamayanlar adına da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğin en anlamlı yönlerinden biri ise öğretmenlere gösterilen vefa oldu. Mezunlar, hayatlarında iz bırakan her bir öğretmenin adına ayrı ayrı fidan dikerek hem hayatta olan hem de vefat eden eğitimcileri saygı ve minnetle andı.

Denizli'de fidan dikim etkinliği! Sadece CHP'li başkan galoş giydi

CHP'Lİ BAŞKANIN GALOŞU DİKKAT ÇEKTİ

Fidan dikim etkinliğine katılan CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, ayakkabısının kirlenmemesi için fidan dikerken ayağına galoş giydi. Etkinlikte galoş giyen tek isim olan İlhan, Denizli'de de gündem oldu. Fidan dikimi sırasında bu şekilde görüntülenen Müjdat İlhan'ın etkinliğin sonunda açıklama yaparken ayağındaki galoşu çıkardığı görüldü.

