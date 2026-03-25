Irak’ın Enbar vilayetindeki Habbaniye Üssü’ne düzenlenen "hain" hava saldırısında, bir askeri dispanser hedef alındı. Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Irak Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Habbaniye Üssü Amirliği bünyesinde faaliyet gösteren Habbaniye Askeri Dispanseri ve İşler Şubesi, dün gece saatlerinde hava saldırısına maruz kaldı.

"TIBBİ TESİSLERİN VURULMASI AĞIR BİR SUÇTUR"

Bakanlık, saldırının zamanlaması ve hedefi konusunda sert bir dil kullandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görevlerini yerine getiren 7 kahraman askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz yaralandı. Tıbbi tesislerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin ciddi bir ihlalidir. Bu suç teşkil eden eylem, sorumluların hesap vermesini gerektiren tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor."

SORUMLU HENÜZ AÇIKLANMADI

Irak makamları saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz resmi bir isim vermedi.

ERBİL’E BALİSTİK FÜZE YAĞMURU

Gerilimin en sıcak noktası ise Erbil oldu. İran ordusu, Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı düzenlediğini resmen üstlendi.

Saldırılarda Peşmerge güçlerine ait karargahların da hedef alındığı ve 6 Peşmerge’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

24 SAATTE 23 SALDIRI: VİCTORİA ÜSSÜ’NDE RADAR SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Irak’taki "İslami Direniş" grubu, son 24 saat içinde ABD üslerine tam 23 saldırı düzenlediğini iddia etti.

ABD’DEN HAŞDİ ŞABİ’YE CEVAP

ABD savaş uçakları ise bu saldırılara karşılık olarak Enbar’daki Haşdi Şabi karargahlarını hedef aldı.

