Depremin vurduğu enkaz kentte çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyor

Hatay’ın bereketli topraklarında çilek hasadı devam ediyor. Bereketli hasatta çiftçinin yüzünü güldüren çileklerin kilogram fiyatı, 70 TL’den alıcı buluyor. İşçiler, 7 saat çalışma karşılığında 500 TL alıyor.

6 Şubat depremlerinin en çok vurduğu kentlerden olan Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyvesi olan çilek de dalında olgunlaşmaya başladı. Depremzede çiftçilerin geleceğe olan umutlarını yeşerten bereketli çilek hasadı, asrın felaketinin yerle bir ettiği Antakya ilçesinde başladı.

7 SAAT ÇALIŞMAYA 500 TL YEVMİYE

Tahtakapı Mahallesi’nde çiftçi Aziz Öztürk’ün yetiştirdiği çilekler, yurt dışına 50 TL’den ihraç edilirken tarlada 70 TL’den alıcı buluyor. Çileğin zorlu hasadında çalışan marifetli kadın işçiler, ortalama 7 saat çalışarak 500 TL yevmiye alıyorlar.

'TARLA FİYATI 70-80 TL ARASINDA'

Bu yılki hasadın geçen yıla göre daha güzel olduğunu söyleyen tarla sahibi Aziz Öztürk, “Bu yıl hasadımız geçen yıla göre daha güzel hasadımız var. Çileklerimiz de tat, şekil ve lezzet olarak çok güzel. Burası 5 dönüm ama biz 3 dönümünü çilek ektik. Bu 4’üncü hasadımız. Yeni başladık ama güzel gidiyor hasadımız. Tarladan yurt dışına 50 TL’den gidiyor. Yurt içine de 70 ile 80 TL arasında satışımız var. Marketler, tarlalardan 70 TL’den alıp 80 ile 100 TL arasında satılıyor. Bizde tarla fiyatı 70 TL ile 80 TL arasındadır” dedi.

'ÇOK YORULUYORUZ'

Çilek hasadının zor bir iş olduğunu ifade eden Aziz Öztürk, “Kadın işçilerimiz tüm gün eğilerek çalıştığı için zor oluyor. Kiraz hasadı kadar çilek hasadı da zordur. Kadın işçilerimizin yevmiyeleri 500 TL’dir. İşçiler, ortalama günlük 7 saat çalışıyor” şeklinde konuştu.

Çilek hasadını yaparken çok yorulduklarını belirten Esra Öztrük, “Tahtaköprü Mahallesi'ndeyiz. Bu 4’üncü hasadımız oluyor. Geçen yıla göre çok iyi ve bereketli bir hasat oluyor. Ürün kalitemiz de iyi. Eğilmekten belimiz ağrıyor. Çok yoruluyoruz” ifadelerini kullandı.