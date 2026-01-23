Çanakkale, Samsun ve bazı illerde gözaltına alınan bazı şüpheliler hakkında ‘hukuki işlem’ yapılmadığı yönündeki iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Açıklamada, ‘İddialar asılsız’ denilerek, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devam ettiği ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündem olan ‘Samsun, Çanakkale ve bazı illerimizde suça karışan ve gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin uygulanmadığı’ yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama paylaştı.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli sürecin yürütüldüğü vurgulandı.

‘İTİBAR ETMEYİN’ UYARISI

İddialarda geçen şüphelilerin tutukluluk hallerinin devam ettiği belirtilerek, bu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi istendi.

“TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETMEKTE”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Samsun, Çanakkale ve bazı illerimizde suça karışan ve gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin uygulanmadığına dair bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar asılsızdır. İlgili tüm kurumlar her konuya hassasiyetle yaklaşmakta, yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli süreci yürütmektedir. Bahsi geçen olaylardaki ana şüphelilerin tutukluluk halleri devam etmekte; adli işlemler sürdürülmektedir. İlgili tüm kurumlar her konuya hassasiyetle yaklaşmakta, yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli süreci yürütmektedir. Bahsi geçen olaylardaki ana şüphelilerin tutukluluk halleri devam etmekte; adli işlemler sürdürülmektedir. Bu tür dezenformasyonları yapanlar ve yayanlar hakkında da gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Kamu kurumlarını zan altında bırakmayı, vatandaş-devlet güvenini ve birlikteliğini sarsmayı, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Türk polisine küfreden şüpheli hakkında savcının işlem yapmadığı, Çanakkale Geyikli’de Jandarma karakoluna Molotof atarak, 35-40 duvara PKK Terör örgütü propagandası içeren yazılar yazan şüphelilerin yakalanmasına rağmen tutuklanmadığı iddia edilmişti.

