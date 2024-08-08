Dilekçe komisyonuna şaşırtan talepler: Toplu taşıma ücreti ağırlığa göre olsun

TBMM Dilekçe Komisyonu 18 bin 215 başvuruyu karara bağladı. İlginç istekler arasında içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanması ve belediyelerin borçlanmaması yer aldı.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi’nde toplam 10 bin 660 başvuru yapıldı. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, 23 toplantıda önceki dönemlerden devrolanlarla birlikte 18 bin 215 başvuruyu karara bağladı.

Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken bazı dilekçelerin ise incelemesi devam ediyor. Komisyona son dönemde iletilen dilekçeler arasında enteresan talepler de yer aldı.

İşte onlardan bazıları şöyle;

Belediyelerin borçlanmalarına sınır getirilmesi ve borçlarını ödeyemeyen belediyelerin tekrar borçlanmalarına izin verilmemesi,

Bedelli askerlik ücretinin asgari ücrete göre belirlenmesi veya zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması,

Otomobil, telefon ve televizyonlardan ÖTV alınmaması,

Açık alanda sigara içilmesinin yasaklanması ve sigara içilebilen özel alanların belirlenmesi,

Ülke genelinde içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanması,

Toplu ulaşım ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesi,

İdam cezasının geri getirilmesi, uzlaştırma kapsamının genişletilmesi ve infaz düzenlemelerinde değişiklik yapılması,

Nüfus artışını teşvik edici uygulamaların yapılması ve doğum izni sürelerinin düzenlenmesi,

Üç veya dört çocuğu olan kamu görevlilerine ek haklar getirilmesi...

Öte yandan bir vatandaş da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun TBMM Genel Kurulu tarafından terörist ve soykırımcı ilan edilmesini talep etti. Bu talebe cevaben, 29 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair TBMM Kararı” paylaşıldı.