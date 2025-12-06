Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ve Al Sani, 23. Doha Forumu kapsamında istişarelerde bulundu.
