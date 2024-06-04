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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pekin'de Çinli mevkidaşıyla görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pekin&#039;de Çinli mevkidaşıyla görüştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin'in başkenti Pekin'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Wang Yi ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile heyetlerarası görüşmede bulundu.

PEKİN'DE TÜRKİYE-ÇİN MESAJI VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma yaptı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin ziyareti sırasında, "Çin ve Globalleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini anlattığı" belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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