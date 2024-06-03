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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pekin'de Türkiye-Çin mesajı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pekin&#039;de Türkiye-Çin mesajı verdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Çin’in başkenti Pekin'de, Center for China and Globalization (CCG) adlı düşünce kuruluşunda “Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri” isimli programa katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma yaptı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin ziyareti sırasında, "Çin ve Globalleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini anlattığı" belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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