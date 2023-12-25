25 Aralık 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:57

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Güzel Mahallesi’ndeki kum ocağında bugün 14:00 sıralarında göçük meydana geldi.

İhlas Habe Ajansı'nın haberine göre; yapımı devam eden kum ocağında göçük sonrası istinat duvarı işçilerin çalıştığı esnada üzerine çöktü. O sırada çalışma yapan 5 işçiden amca çocuğu olduğu öğrenilen Abdullah ve Ahmet Güngör göçük altında kaldı.

3 kişi ise son anda kurtuldu. Çevrede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Göçük altında kalan Ahmet Güngör kentteki hastaneye kaldırılırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Abdullah Güngör’ün (35), cansız bedeni çıkarıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen Abdullah ve Ahmet Güngör’ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.