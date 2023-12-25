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    Diyarbakır’da kum ocağında göçük! Ölü ve yaralılar var

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde acı bir haber geldi. İlçede yapımı devam eden bir kum ocağı inşaatında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Güzel Mahallesi’ndeki kum ocağında bugün 14:00 sıralarında göçük meydana geldi.

    İhlas Habe Ajansı'nın haberine göre; yapımı devam eden kum ocağında göçük sonrası istinat duvarı işçilerin çalıştığı esnada üzerine çöktü. O sırada çalışma yapan 5 işçiden amca çocuğu olduğu öğrenilen Abdullah ve Ahmet Güngör göçük altında kaldı.

    3 kişi ise son anda kurtuldu. Çevrede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    3 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Göçük altında kalan Ahmet Güngör kentteki hastaneye kaldırılırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Abdullah Güngör’ün (35), cansız bedeni çıkarıldı.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Olay yerine gelen Abdullah ve Ahmet Güngör’ün yakınları sinir krizi geçirdi.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
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