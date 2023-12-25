Diyarbakır’da kum ocağında göçük! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde acı bir haber geldi. İlçede yapımı devam eden bir kum ocağı inşaatında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Güzel Mahallesi’ndeki kum ocağında bugün 14:00 sıralarında göçük meydana geldi.
İhlas Habe Ajansı'nın haberine göre; yapımı devam eden kum ocağında göçük sonrası istinat duvarı işçilerin çalıştığı esnada üzerine çöktü. O sırada çalışma yapan 5 işçiden amca çocuğu olduğu öğrenilen Abdullah ve Ahmet Güngör göçük altında kaldı.
3 kişi ise son anda kurtuldu. Çevrede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Göçük altında kalan Ahmet Güngör kentteki hastaneye kaldırılırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Abdullah Güngör’ün (35), cansız bedeni çıkarıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen Abdullah ve Ahmet Güngör’ün yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.