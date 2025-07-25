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Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda yangın! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Sahadaki görevliler petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır-Batman kara yolu üzerinde bulunan ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken; yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda yangın! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YANGININ BÜYÜMESİ ÖNLENDİ

Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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