Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda yangın! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Sahadaki görevliler petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır-Batman kara yolu üzerinde bulunan ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken; yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
YANGININ BÜYÜMESİ ÖNLENDİ
Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz