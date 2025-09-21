Doğu Karadeniz'de yağışlar devam ediyor! Bakanlar bölgede!

Rize’de iki gündür aralıksız devam eden heyelanlar, günlük hayatta zor anlar yaşanmasına neden oluyor. Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na giden yolların da hasar görmesi üzerine Rize Şehir Hastanesi’nin dolgusunda kullanılan c blok ve antifer bloklarla yeniden inşa edilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İKİ GÜNDÜR YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Rize’nin özellikle doğu ilçeleri Ardeşen ve Çamlıhemşin’de iki gündür etkili olan yağmur ile birlikte meydana gelen sel ve heyelanlar hayatı olumsuz etkiledi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na giden yol da heyelan nedeniyle koparak dere sularına karıştı.

YERLİLER VE TURİSTLER MAHSUR KALDI

Yaylaya olan ulaşımın kapanmasıyla otellerde konaklayan 800 turist ile birlikte çalışanlar ve yerli vatandaşlar yaylada mahsur kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Rize Valiliği bölgede geniş çapta inceleme başlatarak Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın talimatı üzerine yıkılan yolun yeniden yapılabilmesi için bölgeye deniz dolgusunda kullanılan x blok ve antifer bloklar getirilmeye başlandı. Yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi inşaatından taşınan bloklar dereye yerleştirilerek dolgu malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen hummalı çalışmanın bu akşam saatlerinde sonuç vererek yaylada mahsur kalan turistler ve vatandaşların kurtarılması planlanıyor.

BAKANLAR BÖLGEYE İNCELEME YAPMAYA GİTTİ

Öte yandan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak AFAD Rize İl Müdürlüğü’nde kurulan kriz masasında gerçekleştirilen toplantının ardından bölgede incelemede bulundu. Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakanlar, devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi aldı.

Bakanlara incelemelerde, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

"272 KİLOGRAM YAĞIŞ ALAN BÖLGELER VAR"

Bölgeyle ilgili bilgiler veren Uraloğlu, “Yağmurun başladığı andan itibaren 272 kilograma kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da bir yılda yağan yağmurun yaklaşık yüzde 10’u kadar bir miktar. Ancak meteorolojinin uyarıları üzerine Valiliğimizin, Belediye Başkanlarımızın koordinasyonunda dün akşam saatlerinden itibaren özellikle dere kenarında olan yerleşimler boşaltılmıştı. Dolayısıyla çok şükür burada herhangi bir can kaybımız olmadı.”

"YAĞIŞ HALA DEVAM EDİYOR"

Bakan Uraloğlu, yağışın devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

Valilik, AFAD, Karayolları ve DSİ ekiplerinden gerekli bilgileri aldıklarını ifade etti. Uraloğlu, “Ardeşen ile Çamlışhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten ulaşım sağlanıyor. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasında, özellikle tünel inşaatlarının olduğu bölgelere yakın bölgede, yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Orada şu an için alternatif sadece çok uzak olan yayla yollarından sağlanıyor. Bu da acil durum yardımları için kullanılıyor. Ekiplerimiz şu anda iş başında ve müdahale etmeye devam ediyorlar.” dedi.

Devam eden yağmur sebebiyle su seviyesinin yükseldiğine de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Çayeli Kaptanpaşa Yolu’ndaki duruma ilişkin de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Çok önemli bir problem yok. Muhtemelen sabah saatlerinde ekiplerimiz müdahale ederek oradaki geçişi sağlamış olacaklar.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, “Rize ve Erzurum arasındaki en önemli yolumuz olan İyidere-İkizdere Yolu’ndayız. İkizdere’ye yaklaşık 2 kilometre mesafede yan dereden gelen suyun çok yoğun bir şekilde gelmesi ve ana derenin de kabarması sonucunda köprü bu kesiti taşıyamadı ve köprünün üzerinden aktığı için şu anda hemen arkamızdan bir geçiş veremiyoruz. Ekiplerin de çalışabilme imkanı debiden dolayı henüz yok. Takip ediyoruz. İkizdere’de bekleyen ekipleri orada misafir ediyoruz. Burayı açar açmaz anayolu trafiğe açmış olacağız.” diye konuştu.

"YARALI VATANDAŞLARIMIZIN DURUMU İYİ"

“Şu anda ekip-ekipman anlamında herhangi bir problem yok. Bugün İkizdere Yolu’nda 5 vatandaşımız, bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle beraber biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz. Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın vahameti, büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de heyetimizle birlikte yakından takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.