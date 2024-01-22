Dolandırıcıların akılalmaz taktiği! Üniversitelerin ve spor kulüplerinin sitelerinde eskort sitesi ilanı

22 Ocak 2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:00

HEDEF OLARAK ÜNİVERSİTE VE SPOR KULÜPLERİNİ SEÇTİLER

İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren şebeke üyeleri, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istiyor ancak buluşmaya gitmiyor. Ayrıca şüphelilerin, telefon görüşmelerinde bilgilerini öğrendikleri kişiler hakkında sahte icra evrakı düzenleyip, korkutarak para aldıkları şebeke üyelerinin taktikleri arasında yer alıyor.

Şebeke üyelerinin son taktiği ise kelimenin tam anlamıyla dehşete düşürücü. Eğitim kurumlarını hedef alan şebeke üyeleri, çeşitli yollarla kendilerine ait web sitelerin reklamını yapıyor.

GOOGLE SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKMAYI AMAÇLIYORLAR

Üniversitelerin web sitelerine gizlenen kodlar ile şebeke üyelerine ait eskort sitelerinin, Google sıralamasında öne çıkması sağlanıyor. Üniversitedeki haberlerin ve gelişmelerin kamuoyuna bilgi vermesi için kurulan web siteleri, doğrudan ya da dolaylı olarak fuhşa ve müstehcen görüntülerin yayınlandığı illegal sitelere ulaşmayı kolaylaştırmış oluyor.

Sakarya Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi birçok eğitim kurumunun web sitesinde bu illegal sitelerin linklerini bulmak mümkün.

Bazı sitelerde bu linkler sisteminden kısa süre önce silinirken, bazı sitelerde ise hâlâ aktif durumda.

NEDEN ÜNİVERSİTELERİN SİTELERİ NEDEF ALINIYOR?

İllegal sitelere yönlendirme yapan linklerin nasıl ve ne şekilde eklendiği bilenmezken, “.edu.tr” uzantılı domainler Google’ın gözünde ‘güvenilir site’ olarak değerlendiriliyor. Bu da illegal sitelerin Google arama sonuçlarında üst sırada yer almasını sağlıyor.

DENİZLİSPOR’UN İLETİŞİM SAYFASINA DA EKLENMİŞ!

Şebeke üyelerinin son hedefi ise spor kulüplerinin web sitesi olmuş gibi görünüyor. TFF 2. Lig’de mücadele eden Denizlispor’un web sitesi de illegal eskort sitelerinin linklerinden nasibini almış durumda. Denizlispor web sayfasının ‘İletişim’ bölümüne gizlenen kodlar ile müstehcen web sitelerin ‘reklamı’ dolaylı yoldan yapılıyor.

Gizlenen kodlar sitenin masaüstü ya da mobil ara yüzünde görülmüyor. Google Chrome kullanıcıları “Sayfanın kaynağını görüntüle” seçeneğini tıkladığında bu kodları görebilir.