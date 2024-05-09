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Kızını taciz eden genci gözünü kırpmadan öldürdü! Fotoğraflarıyla şantaj yapmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Mehmet A., kızını fotoğraflarıyla tehdit eden 19 yaşındaki genci av tüfeğiyle öldürdü. Mehmet A. ifadesinde, “Konuşmaya gittik bizi küfrederek evinden kovdu. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

7 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. 19 yaşındaki İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci’den (19) bir süre önce ayrıldı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Çift arasında çıkan kavgada İ.A.’nın babası Mehmet A. (54), evden aldığı av tüfeğiyle Demirci’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. daha sonra cinayette kullandığı tüfekle birlikte polise teslim oldu.

Kızını taciz eden genci gözünü kırpmadan öldürdü! Fotoğraflarıyla şantaj yapmış - 1. Resim

FOTOĞRAFLARIYLA ŞANTAJ YAPMIŞ

Babanın ifadesinde, kızının ayrılmak istemesi üzerine Demirci’nin durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen seni rezil ederim” diyerek şantaj yaptığını, kızlarının durumu anlatması üzerine eşi M.A. ile birlikte Demirci ile görüşerek kızlarını rahat bırakmasını istediklerini söylediği öğrenildi. Demirci’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Mehmet A. ifadesinde, “Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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