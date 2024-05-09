Lise tatbikatında korku dolu anlar! Metrelerce yükseklikten böyle düştü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2024 16:31 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 16:57 - Güncelleme:

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İstanbul Bakırköy'de bir lisede düzenlenen afet tatbikatı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Bir AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düşerken o anlar kameraya yansıdı.