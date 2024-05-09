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Lise tatbikatında korku dolu anlar! Metrelerce yükseklikten böyle düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bakırköy'de bir lisede düzenlenen afet tatbikatı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Bir AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düşerken o anlar kameraya yansıdı.

Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenleri korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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