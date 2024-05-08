Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Pres makinesine sıkışmıştı: Fabrika sahibinin feci ölümü saniye saniye kameralarda

Pres makinesine sıkışmıştı: Fabrika sahibinin feci ölümü saniye saniye kameralarda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmit'te pres makinesine sıkışan Sude Havacılık fabrikasının sahibi Necmi Şahin'in (48) hayatını kaybetmişti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şahin'in kontrol etmek için iş makinesine girdiği, bu sırada makinenin kendi kendine çalıştığı görülüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Sude Havacılık isimli plastik parça üretim fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya yeni alınan pres makinesi kurulum esasında aniden çalıştı.

Pres makinesine sıkışmıştı: Fabrika sahibinin feci ölümü saniye saniye kameralarda - 1. Resim

Fabrika sahibi Necmi Şahin ise makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Necmi Şahin'in cenazesi ailesine teslim edildi. Şahin'in cenazesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Pres makinesine sıkışmıştı: Fabrika sahibinin feci ölümü saniye saniye kameralarda - 2. Resim

Şahin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sude Havacılığın ise 2007 yılında Kocaeli'de havacılık sektöründeki faaliyetlerine başladığı; uçak koltuğu, sehpası ve koltuk ekipmanları ile ambalajları ürettiği aktarıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Necmi Şahin'in çalışanıyla birlikte makineyi kontrol ettiği ve içine girdiği görülüyor. Bu sırada makine kendi kendine çalışırken, dışarıda bulunan işçi panik haliyle sistemi durduruyor. Elektrik kesilirken, Necmi Şahin makinenin içinde sıkışıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kalben bu sabahki operasyon sonucunda gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okuldan atılan öğrenci müdürü öldürmüştü! Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor - GündemÖğretmenler iş bırakıyor!Cem Garipoğlu'nun parmağındaki morlukların sırrı çözüldü - GündemParmağındaki morluğun sırrı çözüldüİstanbul Valisi açıkladı: 2024'ün ilk 4 ayında 576 operasyonda bin 256 şahıs yakalandı - Gündemİstanbul Valisi açıkladı: 2024'ün ilk 4 ayında 576 operasyonİki çocuğu istismar edip serbestçe dolaşıyordu! Taciz sanığı hakkında korkutan iddia - Gündemİki çocuğu istismar edip serbestçe dolaşıyordu!Böyle vahşet görülmedi! Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi - GündemBöyle vahşet görülmedi!Yeşil sahalar yine kana bulandı! Taraftarlar 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye darp etti - GündemTaraftarlar 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye darp etti
Sonraki Haber Yükleniyor...