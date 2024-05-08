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Cem Garipoğlu'nun parmağındaki morlukların sırrı çözüldü

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Cem Garipoğlu&#039;nun parmağındaki morlukların sırrı çözüldü

Gündem Haberleri

Münevver Karabulut cinayetindeki şüpheleri bitirmek için ortaya çıkan Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde tartışılan 'morluklar'ın sırrı çözüldü. Garioğlu'nun ellerindeki morlukların sebebinin parmak izi çalışması yapıldığı sırada kullanılan mürekkep olduğu belirlendi. 

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Kan donduran cinayet ülke gündeminde uzunca bir süre konuşulmuştu. 

Olayın üzerinden 197 gün geçtikten sonra yakalanan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 günü kaldığı koğuşta intihar etti.

Cem Garipoğlu'nun parmağındaki morlukların sırrı çözüldü - 1. Resim

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından ve ailesinden alınan DNA örneklerinin ardından cenazesi alınarak toprağa verildi.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Cem Garipoğlu'nun ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bazı iddialar ortaya atıldı. Garipoğlu'nun öldüğüne inanmayan birçok kişinin olması üzerine otopsi görüntüleri ortaya çıktı.

ELLERİNDEKİ MORLUKLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Sabah'ya yer alan habere göre görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, ellerindeki morluklar da dikkat çekti.

Cem Garipoğlu'nun parmağındaki morlukların sırrı çözüldü - 2. Resim

O morarmanın, jandarma tarafından parmak izi çalışması yaptığı sırada kullandığı mürekkep olduğu ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cem Garipoğlu'nun, ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor.

Cem Garipoğlu'nun parmağındaki morlukların sırrı çözüldü - 3. Resim

Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor. Yaklaşık 4 dakika sonra koridorda bulunan bir tabureyi alıyor. Koğuşuna giren Garipoğlu, bir daha da görüntülerde yer almıyor.

Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının sabah sayım için 08.18 sularında Cem Garipoğlu'nun koğuşuna geldikleri görülüyor.

KARABULUT AİLESİNDEN FETHİ KABİR TALEBİ

Karabulut Ailesi, avukatları aracılığıyla Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması talebini yineledi.

Cem Garipoğlu'nun parmağındaki morlukların sırrı çözüldü - 4. Resim

Eğer mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığı anlaşılırsa, otopsi ve soruşturma işlemlerini yürüten yetkililer hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Savcılığa sunulan dilekçede, cinayet soruşturmasında yaşanan eksiklikler de belirtildi.

Cem Garipoğlu'nun parmağındaki morlukların sırrı çözüldü - 5. Resim

Mezarın açılıp açılmaması hakkındaki karar ise savcılığın vereceği kararla netlik kazanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
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