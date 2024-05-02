Süreyya Karabulut, Cem Garioğlu'nun otopsi görüntülerini yorumladı: Kumpasın içindeyim

Film sahnesi değil tasarlanmış cinayet! Müşteri gibi taksiye binip öldürmüşler

Film sahnesi değil tasarlanmış cinayet! Müşteri gibi taksiye binip öldürmüşler

Cem Garipoğlu'nun ortaya çıkan otopsi görüntülerini yorumlayan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, şüphelerinin olduğunu söyledi. Karabulut, "Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Kumpasın içindeyim" dedi.

Türkiye, Bahçeşehir'de 15 yıl önce işlenen cinayeti aradan geçen yıllara rağmen konuşmaya devam ediyor. Cem Garipoğlu 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u katletmiş, ardından 2014 yılında cezaevinde intihar etmişti.

Ancak intihar eden kişinin Garipoğlu olmadığı, Garipoğlu'nun yurtdışına ailesi tarafından kaçırıldığı iddia ediliyordu. Son olarak Münevver Karabulut'un ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti.

Dün, yıllar sonra Cem Garipoğlu'nun otopsi raporları ortaya çıktı. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu.

'ŞÜPHEM VAR'

Süreyya Karabulut katıldığı bir canlı yayında otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi:

'KUMPASIN İÇİNDEYİM'

Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim.

'MEZARIN AÇILMASINI İSTİYORUM'

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum.

'FOTOĞRAFLARDAN TATMİN OLMADIM'

Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.