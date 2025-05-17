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Donanmada taarruz gücü sağlayacak! PİRANA KİDA göreve hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin savunma sanayi ve taarruza yönelik yatırımları artıyor. Makina ve Kimya Endüstrisi, İnsansız Deniz Aracı PİRANA KİDA'nın göreve hazır olduğunu açıkladı. PİRANA KİDA, donanma için etkili taarruz sağlayacak.

Türkiye'nin kara, hava ve denizdeki askeri gücü gün geçtikçe artıyor.

Donanmada taarruz gücü sağlayacak! PİRANA KİDA göreve hazır - 1. Resim

DONANMA İÇİN TAARUZ

Makina ve Kimya Endüstrisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

MKE Kamikaze İnsansız Deniz Aracı 'PİRANA', tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE’nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi.

Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve OTONOM olarak ya da uzaktan operatör yönetimiyle hedefe çarpıp patlayan PİRANA KİDA, düşman gemilerine zarar verir. Limanlara, üs bölgelerine sızar. Donanma için etkili taarruz sağlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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