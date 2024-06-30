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Edirne üzerinden Türkiye'den kaçırılan 12 oyun konsolu ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Edirne üzerinden Türkiye&#039;den kaçırılan 12 oyun konsolu ele geçirildi
Gümrük Kaçağı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Piyasa değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 12 oyun konsolu, Kapıkule sınır kapısından çıkan bir araçta ele geçirildi. Şüpheli R.G.Ö. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule sınır kapısından çıkan bir araçta 12 adet oyun konsolu buldu.

300 BİN TL'LİK OYUN KONSOLLARI ELE GEÇİRİLDİ

Edirne’de piyasa değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule sınır kapısından çıkan R.G.Ö.’ye ait araçta yaptığı aramada piyasa değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirdi.

R.G.Ö. hakkında ele geçirilerek el konulmuş olup, olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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