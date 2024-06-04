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Elazığ'da araba çarpan kadının 7 aylık yaşam mücadelesi sona erdi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da araba çarpan kadının 7 aylık yaşam mücadelesi sona erdi!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da yaklaşık 7 ay önce yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir aracın altında kalan vatandaş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gözlerini açması beklenen Hazal Demir'den ailesini kahreden acı haber geldi.

Elazığ'da aylar önce meydana gelen feci kaza bir kadını hayattan kopardı. Kaza yaklaşık 7 ay önce Asri Mezarlık karşısında meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmek isteyen Hazal Demir’e araç çarptı.

İhbar üzerine üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, talihsiz kız olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

7 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda yaklaşık 7 ay kalan Hazal Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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