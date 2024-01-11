Emek Apartmanı davasında tutuklanan eski belediye başkanına tahliye

11 Ocak 2024 09:09 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:20

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu 11 ilde yıkılan binalara ilişkin yargı süreci devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de yıkılan Emek Apartmanı'nın enkazında kalan 38 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. 9 sanık hakkında açılan davada Nurdağı Belediye Başkanı Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T. isimli şahıslar tutuklanmıştı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Emek Apartmanı'na ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer sanıklar ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA TAHLİYE

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.'nin tahliyesine karar verdi. Heyet, eksik olan hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Emek Apartmanı da yıkılmış ve 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralanmıştı. Yıkılan Emek Apartmanı soruşturması çerçevesinde aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.